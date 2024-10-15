بمناسبة «اليوم العالمي للمكفوفين».. التضامن تستعرض جهودها للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم تنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بمختلف إعاقاتهم خاصة ذوي الإعاقة "البصرية".

يأتي هذا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى دعم ونشر الوعي بحقوق المكفوفين ودمجهم داخل المجتمع وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية التعامل وتقديم المساعدة للكفيف، وتأكيداً على توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي عدداً من التدخلات التي تهدف لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية منها، التنسيق مع المنصات الإلكترونية مثل "شغلني"، و"فرصنا"، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تتناسب مع مؤهلهم الدراسي، وتوفير السكن اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن رعاية ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل بناء على شروط وإجراءات لبرنامج الدعم النقدي "كرامة".

كما قامت الوزارة بتوفير لاب توب ناطق لعدد 2000 طالب وطالبة من كفيفى البصر في الجامعات الحكومية المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الشريكة "جمعية الاورمان"، كما عملت على التمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم والأجهزة المساعدة "عصا بيضاء" حيث تم تقديم 3500 عصا بيضاء للأشخاص ذوي الإعاقة كفيفي البصر، والتنسيق مع الشركاء لتوفير فرص لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة البصرية والتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

وتوفر الوزارة بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الإعاقة لتوفير احتياجاتهم المادية والمعنوية، فضلا عن تقديم منح للطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية يتم صرفها على دفعتين بإجمالي 900.000 جنيه سنويا، وتم توقيع بروتوكولات مع مؤسسات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى عمل قوافل للاكتشاف المكبر عن الإعاقة البصرية، وإتاحة عدد من محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الإعاقة البصرية طبقا لمنظمات كود الإتاحة (106) وطبقا للقرارات والقوانين المنظمة بهذا الشأن، ودعم وسداد المصروفات الدراسية للطلاب والطالبات الكفيفات لتنمية مهاراتهم التعليمية وتوفير الوسائل المساعدة لهم.

كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وتم تسجيل (900) شخص من ذوي الإعاقة على المنصة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، تصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقة إثبات إعاقة والخدمات المتكاملة بالمجان تزامناً بالاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع بكافة المحافظات.

كما يتم إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بتوفير بطاقات الاقتراع للمكفوفين بطريقة برايل بالتنسيق مع الهيئة العامة للانتخابات والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

مؤسسات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي عدداً من الجهود والتدخلات الأخرى منها تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية بمؤسسات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير البرامج الثقافية والترويحية والرياضية والفنية لتنمية شخصياتهم وإعطائهم الفرصة للاعتماد على النفس، فضلا عن توفير ظروف مناسبة للشخص ذوي الإعاقة لكي ينمو نموا سليما يؤدى إلى تحقيق ذاته عن طريق تطوير إمكانياته وتنميتها، وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة في مجال التأهيل لتنمية مهارتهم وقدراتهم لكيفية التعامل مع هذه الإعاقة.

كما تم تفعيل التعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية والحكومية والأهلية، لتحقيق الدمج الكامل اجتماعيا ومهنيا داخل الأسرة والحد أو القضاء على المشكلة.

وحدات التضامن بالجامعات

أما وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، فتعمل على رصد الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي لهم بعد دراسة الحالة.

وقد قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بعد حصر احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة بتوفير عدد من الأجهزة التعويضية والمساعدة، حيث تم صرف عدد (2285) جهازا تعويضيا ومساعدا لذوي الهمم كمرحلة أولي، تضمنت عدد (1848) جهاز لاب توب ناطق، وعدد (342) عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية وعدد (37) نظارة طبية لضعاف البصر، وعدد (184) سماعة أذن لذوي الإعاقة السمعية، (30) كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية، (1) طرف صناعي، (1) عكاز.

كما نفذت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات عدداً من الأنشطة التوعوية وبناء الشخصية لذوي الهمم بالوحدات، حيث بلغ عدد من المستفيدين (20796) من الأنشطة المنفذة من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والحلقات النقاشية.

وتضمنت الأنشطة "الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وطرق الاستفادة منها من خلال الوحدات، وتوعية المجتمع الجامعي بكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وتمكين ذوي الهمم اقتصادياً، والاندماج والتطوع، ومبادئ الإسعافات الأولية".

صندوق عطاء

أما صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أطلق أول دبلوم دراسات عليا متخصصة في الإعاقة البصرية في مصر بمناهج دولية من جامعة وسترن مشيجان الأمريكية، ويتم تدريسها باللغة العربية بالتعاون مع جامعة النيل ومؤسسة بصيرة.

كما قام الصندوق بدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالمدارس بعدد (60) عصا بيضاء من خلال مشروعات تكافؤ الفرص التعليمية التي يقوم صندوق عطاء بتمويلها، حيث تم تدريبهم على التنقل والحركة باستخدام العصا البيضاء والتي حققت قدراً من الأمان والاستقلالية أثناء التنقل وحركة الطلاب المكفوفين المدمجين، وصارت مصدر طمأنينة لأسرهم في وجودهم في المجتمعات الدامجة بدون مرافق.

وأجرى صندوق عطاء أعمال الإتاحة بعدد 14 كلية بجامعة الزقازيق ضمن مشروع نحو جامعات مصرية دامجة، وفيما يتعلق بالإتاحة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية تم تركيب مشايات الكف البصري بطول 440 متراً لتعاون الطلاب باستخدام العصا البيضاء في الوصول إلى كلياتهم والمرافق الخاصة بها بعدد 5 كليات "الحقوق، التربية، الآداب، كلية التكنولوجيا والتنمية، علوم الإعاقة"، بالإضافة إلي قيام صندوق عطاء بتهيئة 70 مدرسة بمحافظتي أسيوط والقاهرة بغرف مصادر تشمل ماكينات بركينز ولاب توب وسطر إلكتروني، بالإضافة إلى تجهيز الأدوات والوسائل وأجهزة التكنولوجيا المساعدة اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين وضعاف البصر، مثل عصا بيضاء ومكبر وتليسكوب وواقي شمس، وتم تدريب عدد 182 من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية على مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل واستخدام الأدوات الأكاديمية المساعدة، و مهارات التوجه والحركة ووسائل التكنولوجيا المساعدة واستخدام البرامج الناطقة، كما قام صندوق عطاء بدعم مشروع المكتبة الإلكترونية بجامعة الزقازيق بهدف إنشاء مكتبة إلكترونية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية لخدمة الطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجميع الكليات المقيد بها الطلاب بجامعة الزقازيق وتدريبهم على مهارات التكنولوجيا وعقد الامتحانات إلكترونيا، حيث تم تحميل عدد 60 من الكتب بكليات علوم ذوي إعاقة وآداب بالكليات الملتحق بها الطلبة ذوي الإعاقة البصرية.

ومن خلال مشروع تطوير مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط قام صندوق عطاء بتوفير الأدوات التعليمية والتكنولوجية المتطورة ذات جودة للطلاب المكفوفين بمدارس النور، حيث تم تسليم المدرسة عدد 66 ماكينة بركينز برايل جديدة وعدد 6 لاب توب بمشتملاتهم وعدد 6 سطر إلكتروني، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة 16 ماكينة بركينز قديمة، وحصل 119 طالبا على فرص تعليمية أكاديمية وتكنولوجية على أحدث وسائل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وتمكين عدد 24 من المعلمين على القراءة والكتابة بطريقة برايل وعلى مهارات استخدام الحاسب الآلي والسطر الإلكتروني لرفع مستوى آدائهم في تقديم التعليم الأكاديمي والتكنولوجي لطلاب المدرسة.