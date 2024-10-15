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النواب يناقش قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار - أخبار كلمتك

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النواب يناقش قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار - أخبار كلمتك

النواب يناقش قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - عقدت لجنة التعليم اجتماعاً اليوم برئاسة النائب سامي هاشم بحضور المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب والدكتور حسام عثمان (نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار)، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويتبع السيد رئيس الجمهورية، يضم في عضويته عدد من الوزراء المعنيين والخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس. ويتولى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يتولى رسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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