بعد توقف أعمال الصرف في قرى المنوفية.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لـ وزير الإسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - تقدم النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور بطلب احاطه موجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة الصرف الصحي بسب تقاعس شركات المقاولات عن تنفيذ، مشروع الصرف الصحي في قرى مركز الباجور بالمنوفية.

وقال محمود البرعي، في بيان صحفي اليوم، إن هيئة الصرف الصحي أسندت مشروعات الصرف الصحي إلى عدد من شركات المقاولات منها قرية كوم الضبع بمركز الباجور منوفية وتقاعست تلك الشركات في التنفيذ مؤكدا أنه هناك تباطؤ فى تنفيذ المشروع خاصة أن القرية باتت متضررة بشكل لا يتحمله أحد.

وأوضح "البرعى" أن هيئة الصرف الصحي قامت بإسناد قرية كوم الضبع وكفر سنجلف القديم الى مصنع المحركات ومصنع حلوان إلا أن هناك تباطؤ في تنفيذ الأعمال تسبب في حالة عدم رضا من مواطني الباجور.

وحذر عضو مجلس النواب، من التباطؤ الشديد في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز الباجور، والتي تم البدء فيها منذ سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الأعمال واقتصار العمل في القرى التي يتم الصرف لها من خلال حياة كريمة وتجاهل تام من الشركة المنفذة للمشروعات القديمة.

وطالب "البرعى" بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ المشروعات بشكل نهائي في قرية كوم الضبع خاصة أن الدولة وفرت أموالا لهذه المشاريع ولكن تم استغلالها في غير محلها.

وأوضح "نائب الباجور" أن ناقوس الخطر أصبح يهدد حياة المواطنين، نتيجة عدم اكتمال مشروعات الصرف الصحي واعمال الحفر المتقطعة وعدم إعادة تمهيد الطرق بعد تكسيرها، وترك غرف التفتيش دون غطاء، وبعضها دون صب نهائيًّا، مما جعل الشوارع يصعب المرور فيها وعدم تمكين الوحدة المحلية من تمهيد الطرق نظرًا لعدم إنهاء الأعمال بها من قِبل الشركة المنفذة، والتباطؤ في التنفيذ.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تشكيل لجنه، بالمعاينة علي أرض الواقع للوقوف على ما تم انهائه من المشروعات وموعد انتهاء تنفيذ ما تبقى من المشروع.