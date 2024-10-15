الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحتفل بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - نظم الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان «أكتوبر تأملات في التاريخ وإلهام للأجيال نحو رؤية جديدة للمستقبل» وذلك بقاعة المسرح الكبرى بمقر الاتحاد العام للكشافة أمام نقابة الزراعيين، اليوم الثلاثاء.

شارك في الاحتفالية، الكاتب الصحفي، مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، والدكتور، عز الدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، واللواء أركان حرب محمد سامي فضل، أحد أبطال سلاح المشاة، واللواء طارق مهدي، الخبير العسكري، واللواء عبد الرحمن على مشحوت، وسامح محمد فهيم.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم كلمات افتتاحية لمنسق الاحتفال والمشاركين في التنظيم استهلها الدكتور عز الدين أحمد فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، بالترحيب بالحضور، مؤكدة على نشر الوعي والثقافة الوطنية لدى المواطنين وتعريفهم بأمجاد وتاريخ النضال الوطني من أجل الحفاظ على الأرض المصرية و إحياء بطولات جيش مصر وتضحيات أبناء هذا الشعب العظيم.

وأكد الكاتب الاعلامي، مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، خلال كلمته على أن الوطن هو أهم وأول كل شي بالنسبة لنا.

وأضاف، الإعلامي مصطفي بكري، أننا في مواجهه عدو يمتلك من المعدات ويمتلك من السلاح والإمداد الخارجي الكثيف، ولكن إرادة المصريين استطاعت بالفعل أن تقهر العدو، وتجبره على التراجع وان يقبل بالشروط المصرية.

وأشار إلى أن الشعب المصري العظيم شعب رأى الهزيمة بعينه، وتألم كثيرا وحاصرته الأزمات والمشاكل من جميع الجهات، ولكن تمسك المصريون بالرئيس جمال عبد الناصر وباستمراره، لإدراكهم أنه القائد الذي سوف يؤثر على الجيش والوطن، وهذا دليل واضح على وعي المصريين وإدراكهم.

واستكمل كلامه بالمواقف القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الشعب المصري يستحق مثال الصبر لأنهم تحملوا ذلك دفاع عن الوطن رغم أحوالهم الاجتماعية.

ونوه في حديثه عن أشقائنا في السودان عندما اختلفوا تفكك الوطن وتشرد الكثير منهم ولم يعد هناك وطن.

وتابع أنه ذهب إلي ليببا من 5 سنوات ورأي التشرد والتبعثر والأرهاب وكان المواطن البسيط يقولون كلمه واحده«يبختكم» بجيشكم وما أعظم وطنكم.

واختتم، بأن الشعب المصري لديه الوعي والقدرة على الصمود وهناك فرق كبير بيننا وبين من يسعى للبناء ومن يسعى إلى الهدم، ومن يسعى لقول الحقيقة، ومن يسعى للتشكيك في قول الحقيقة حتي يفقدك ثقتك في القيادة وفي وطنك والدولة والوطن، لكن قراءتنا لحضارة مصر وتاريخ مصر يؤكد أن الشعب المصري لديه الكثير من الوعي أكبر بكثير من الأشخاص الذين يدعون العلم والمعرفة.