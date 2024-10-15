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شيخ الأزهر يعزي أسر حادث طلاب جامعة الجلالة ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر يعزي أسر حادث طلاب جامعة الجلالة ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعزي أسر حادث طلاب جامعة الجلالة ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:56 مساءً -  بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر أبنائنا "شهداء العلم" طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم مفجع، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب والديهم وذويهم ويرزقهم الصبر والسكينة، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

 

الحالة الصحية لطلاب حادث جامعة الجلالة

 وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن المسابقة السنوية للإعجاز العلمي تعمل على مخاطبة العقل بلسان العصر ومشاركة المجتمع وعلى الفور قامت الفرق الطبية بالمجمع بالتعامل الفوري مع المصابين.

 

خروج 14 من مصابي حادث طريق الجلالة 

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية عن خروج 14 حالة، بعد تماثلهم للشفاء الكامل، وأوضحت: خضعت 8 حالات من المصابين لإجراء تدخلات جراحية متنوعة، شملت جراحات "العظام، الوجه والفكين، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل" وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

ولفتت الهيئة إلى الحالات التي تخضع للعلاج الآن بمجمع السويس الطبي يبلغ عددها 22 حالة، فيما تتراوح الإصابات جراء الحادث ما بين كسور، وسحجات، وكدمات، بالإضافة إلى حالات تحتاج إلى تدخلات تجميلية بسيطة، مؤكدة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة اللحظية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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