"البحوث الإسلامية" يكرم الفائزين في المسابقة العالمية عن "إعجاز القرآن الكريم والسنة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 02:26 م 10/15/2024 2:26:44 PM

نظمت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، احتفالا لتكريم الفائزين بالمسابقة العالمية التي نظمتها اللجنة لعام 2023-2024م، والتي عقدت هذا العام في موضوع: (إعجاز القرآن الكريم والسنة في العلوم السياسية)؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية والفكرية وتشجع على القراءة والبحث.

البحوث الإسلامية يكرم المسابقة السنوية للإعجاز العلمي



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن المسابقة السنوية للإعجاز العلمي تعمل على مخاطبة العقل بلسان العصر ومشاركة المجتمع بالأنشطة والفعاليات، مضيفًا أن الأمة في واقعها لابد وأن تعنى بالإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ حيث عني علماء المسلمين بالبحث عن أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة، وتحدث القرآن الكريم عن الكثير من الحقائق الإعجازية القرآنية قبل معرفة العلم التجريبي بفترات طويلة.

أمين البحوث الإسلامية: دراسة الإعجاز العلمي أصيلة في الأزهر الشريف



أضاف الجندي أن دراسة الإعجاز العلمي أصيلة في الأزهر الشريف ومؤلفات علماؤه الكبار أمثال الشيخ دراز في النبأ العظيم وكذلك الشيخ المراغي في تفسيره وغيرهم، والكشف عن إعجاز القرآن الكريم والسنة في الجوانب المختلفة، مشيرًا أن المسابقة تشهد إقبالًا من جانب الباحثين المهتمين بالكتابة في هذا التخصص، كما أن الأبحاث المقدمة تخضع للتحكيم من جانب بعض الأستاذة المتخصصين لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة والمستوفية لشروط البحث العلمي والمحققة لأهداف ومحاور المسابقة.

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