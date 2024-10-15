وزير التعليم يوجه بـ «خلق بيئة مدرسية آمنة».. ويشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بالتطبيق الحازم للقرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة، كما وجه بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط، مشددا على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، لمحافظة المنوفية، تفقد خلاها والمحافظ إبراهيم أبو ليمون عددًا من مدارس المحافظة، شملت زيارة 5 مدارس في إدارتي قويسنا وشبين الكوم التعليميتين، وزيارة موقع المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم- تحت الإنشاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزير محمد عبد اللطيف على المتابعة الميدانية للمنظومة التعليمية بالمدارس، وتطبيق الآليات والقرارت المعلنة الخاصة بالحد من الكثافات وسد العجز في المعلمين، وتطبيق أعمال السنة ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

ورافق الوزير والمحافظ، خلال الجولة، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة الدكتور أحمد المحمدي، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الدكتور محمود الفولى.

وزار وزير التربية والتعليم والمحافظ، مدرسة "المساعي المشكورة للتعليم الأساسي"، والتي تضم 1601 طالب وطالبة، ومدرسة "الشهيد عبد السلام عبد المجيد"، والتي تضم 785 طالبا وطالبة، ومدرسة "طه حسين الابتدائية"، والتي تضم 666 طالبا وطالبة، ومدرسة "طارق محمد زكي طلبة الإعدادية المشتركة"، والتي تضم 1161 طالبا وطالبة، ومدرسة "خالد بن الوليد الابتدائية"، والتي تضم 493 طالبا وطالبة، وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول هذه المدارس، وتابع الوزير كراسات الحصة والواجبات، والتقييمات، وأداء الطلاب فى القراءة.

وفي إطار الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ موقع إنشاءات خاص بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم، والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4600 م3، وتضم جميع المراحل التعليمية، حيث يتم هذا المشروع تحت تتفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، ويتضمن 12 فصلًا دراسيًا.

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل ضبط وانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار العام الدراسي للمدارس على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير إن المدارس بمختلف المحافظات تشهد حالة انضباط ويتم رصد أي معوقات للعملية التعليمية داخل أي مدرسة، لوضع الحلول المناسبة لها على الفور.

كما أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، وتسخير كافة الإمكانات من أجل الارتقاء بالتعليم بالمحافظة.

من جهته.. أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبوليمون، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب بالمحافظة، والعمل على انضباط العام الدراسي، مثمنًا جهود الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالتعليم.