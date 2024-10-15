خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية.. وزير الخارجية ‏يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بلبنان ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، اتصالاً هاتفياً مع أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذى تشهده المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى تناول الأوضاع المتردية في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع.

وأضاف خلاف، أن الوزير شدد على أولوية الإسراع فى وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الاسرائيلى.

وأدان وزير الخارجية، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، محذرا من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينين والحملة الممنهجة التى تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.

كما شدد عبد العاطي، على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع فى الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وأكد وزير الخارجية والهجرة، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف، ودون انتقائية ودعم المؤسسات اللبنانية، بما فيها الجيش اللبناني.

وأعرب عبد العاطي، عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الاسرائيلية ضد قوة اليونيفيل الأممية بجنوب لبنان، وأهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح اكثر من مليون لبنانى.