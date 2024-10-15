الداعية نيفين مختار: «لما تقول مبحبش أكل معين يبقى كفران للنعم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - سلطت الداعية الإسلامية نيفين مختار الضوء على المشكلة المتعلقة بإهدار الطعام والموارد في البيوت، محذرة من خطورة الاستهلاك المفرط للطعام وعدم تقديره.

وحثت الداعية نيفين مختار خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة »الناس» على «أهمية الرضا بما قسم الله لنا»، مؤكدة أن «طلب الأطعمة المحددة باستمرار يؤدي إلى الإسراف والتذمر».

ودعت نيفين مختار، إلى تجنب طلب الأطعمة المفضلة فقط والاكتفاء بما هو متوفر.

وأكدت الداعية نيفين مختار على ضرورة الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الطعام، والابتعاد عن الإسراف والتبذير، متابعة: «مش ده كفران للنعم؟ مينفعش تقول مش بأكل ده أو مش بحبته»، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن يكون الطعام والصدقة والماء واللباس بلا إسراف، مؤكدة أن هذا هو السبيل لتحقيق السعادة والرضا، قال لنا صلى الله عليه وسلم: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة».

وأكدت نيفين مختار أن الثروة لا تبرر الإسراف، فالإسلام يدعونا إلى الاقتصاد في الإنفاق حتى وإن توفرت الأموال، مؤكدة أن الوعي بأهمية النعمة هو الأساس.

وأشارت الداعية الإسلامية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الاقتصاد، فقد أمرنا بانتقاء ما يسقط من الطعام وأكله، ليكون لنا ذلك دليلاً على أهمية تقدير النعم.

وأوضحت الداعية نيفين مختار، أن الرزق بيد الله تعالى، وأن علينا أن نكون شُكرى على ما أعطانا، وأن نحافظ عليه حتى يزيدنا الله من فضله، فإذ أسرفنا فيها ولم نحافظ عليها فإن الله سبحانه وتعالى قد ينزعها منا.