مصر توقع اتفاقية ثنائية مع جيبوتي لتوريد وتركيب محطة كهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - وقع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية ثنائية وعقدا تنفيذيا مع نظيره للطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى يونس على جيدى، وذلك فى إطار التوجه العام وسياسة الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بتقديم الدعم اللازم ونقل الخبرات المصرية فى شتى المجالات.



توريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء لجمهورية جيبوتي

وتشمل الاتفاقية قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة 276,5 كيلو وات.

وحضر توقيع الاتفاقية عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير خالد الشاذلى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جيبوتي، والسفير اسامه الهادى ممثل الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، والسفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين مصر وجيبوتي، موضحا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فى مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة فى بعض المجالات التى يطلبها الجانب الجيبوتي مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستعداد الدائم لدعم خطط التنمية المستدامة فى جمهورية جيبوتي الشقيقة فى ضوء الشراكة والتعاون بين البلدين.

العلاقات المصرية مع جيبوتي

أشار الدكتور محمود عصمت إلى استمرار التعاون مع الجانب الجيبوتي فى مجالات الطاقة لاسيما الطاقات المتجددة فى ظل التغيرات العالمية فى هذا المجال، وأن الاتفاقية والعقد الذى تم توقيعهما اليوم وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفنى وغيرها، هو تعبير عن الشراكة واستعداد قطاع الكهرباء لتلبية متطلبات ودعم التنمية فى جيبوتي، موضحا تشجيع القطاع الخاص المصرى وفتح المجال أمامه للعمل داخل جمهورية جيبوتي وأن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة جيبوتى الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، والرخاء والتنمية المستدامة.

تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية في جيبوتي

من جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى يونس على جيدى، إن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين، والتي تتطور وتتعمق سنويًا، وكذلك بعد سنوات من تنفيذ برنامج ناجح لتدريب وبناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة بتمويل كامل من الحكومة المصرية، مؤكدا أن إنشاء هذه المحطة الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية فى المنطقة، موجها الشكر العميق والحار للحكومة المصرية بشكل عام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل خاص.

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