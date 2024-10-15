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وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، رفض مصر الكامل للتجاوزات الاسرائيلية ضد قوات يونيفيل الأممية بجنوب لبنان، بحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ لها، اليوم الثلاثاء.

وشدد عبد العاطي، على أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان.

كما أكد وزير الخارجية، أهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح أكثر من مليون لبناني.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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