أبرز أنشطة «مرسال» لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال ‏سبتمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - أصدرت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرا بأبرز أنشطتها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت 55 ألف خدمة طبية واجتماعية بتكلفة 63 مليون جنيه لـ 9020 مستفيدا خلال هذا الشهر.

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مرسال» هبة راشد، إن المؤسسة حريصة على تقديم خدمة طبية لائقة للأسر الأولى بالرعاية من منطلق دورها المجتمعي، مؤكدة أن المؤسسة تفتح ذراعيها لجميع الأسر الأولى بالرعاية بدون تمييز سواء من المصريين أو الجنسيات الأخرى لتقدم يد العون لهم ودعمهم من خلال مشروعاتها المختلفة.

وأكدت راشد، التزام المؤسسة بتقديم خدماتها وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، كما هو معتمد بشهادة الآيزو 9001، مضيفة: أن هدفنا الأساسي هو تلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة واحترافية، ونسعى جاهدين لتقديم خدماتنا للفئات الأولى بالرعاية بجودة تفوق توقعاتهم"، مشيرة إلى أهمية معايير الجودة العالمية لضمان حصول المستفيدين على أفضل رعاية ممكنة.

وذكرت المؤسسة - في تقريرها - أنه تم تقديم 3198 خدمة أدوية لـ 3066 حالة، كما تم تنفيذ 2037 خدمة كشف طبي مجاني لـ 1840 حالة خلال شهر سبتمبر، فضلا عن توفير 20 خدمة أطراف صناعية وسماعات لـ20 حالة، وتنفيذ 474 جلسة نفسية لـ 88 حالة.

وأشارت إلى توفير 899 خدمة أسرة رعاية مركزة لـ 141 حالة، وتنفيذ 27 عملية جراحية لـ 26 حالة، والقيام بـ 957 فحصا طبيا لـ 869 حالة، وتوفير 562 مستلزما طبيا لـ 92 حالة، وتم تنفيذ 1077 خدمة طبية منزلية لـ 175 مستفيدا.

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ 983 خدمة لحالات الأورام لـ 505 حالات، كما تم توفير 357 خدمة غذائية لـ 178 حالة، وتم إرسال مبلغ 1701100 لـ 953 حالة، كما تم تنفيذ 988 ليلة إقامة بدار الضيافة لـ441 حالة، فضلا عن إرسال «كراتين» غذائية لمرضى الـ PKU لـ 357 طفلا.

وأوضحت المؤسسة أن تقديم دعم مستلزمات طبية لعيادات الجذام في محافظات الدقهلية وبني سويف وسوهاج، كما تم تنفيذ قافلة طبية لدعم المستشفيات بمحافظة أسوان تم من خلالها دعم مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى أسوان التخصصي بالمستلزمات الطبية، لافتة إلى تنفيذ قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج لـ 745 حالة قدمت 1680 خدمة كشف طبي مجاني.