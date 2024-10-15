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مصر تجري مباحثات مع إسبانيا على مستوى وزيري الخارجية غدا بالقاهرة - أخبار كلمتك

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مصر تجري مباحثات مع إسبانيا على مستوى وزيري الخارجية غدا بالقاهرة - أخبار كلمتك

مصر تجري مباحثات مع إسبانيا على مستوى وزيري الخارجية غدا بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:05 مساءً - يعقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور عبد العاطي غدا الأربعاء، جلسة مباحثات بالقاهرة مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

يتناول اللقاء الذي تعقبه جلسة مباحثات موسعة - العلاقات المتميزة بين القاهرة ومدريد وسبل تعزيزها في المجالات شتى والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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