مصر تجري مباحثات مع إسبانيا على مستوى وزيري الخارجية غدا بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:05 مساءً - يعقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور عبد العاطي غدا الأربعاء، جلسة مباحثات بالقاهرة مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

يتناول اللقاء الذي تعقبه جلسة مباحثات موسعة - العلاقات المتميزة بين القاهرة ومدريد وسبل تعزيزها في المجالات شتى والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.