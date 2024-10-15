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نقيب المحامين ينعى شهداء طلاب جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

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نقيب المحامين ينعى شهداء طلاب جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

نقيب المحامين ينعى شهداء طلاب جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:05 مساءً - نعى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ببالغ الحزن والأسى شهداء طلاب جامعة الجلالة، الذين لقوا حتفهم إثر حادث أليم على طريق الجلالة - العين السخنة.

وتوجه علام، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان في هذا المصاب.

وتقدم نقيب المحامين عبد الحليم علام بخالص التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين لقوا حتفهم جراء هذا الحادث الأليم، متمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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