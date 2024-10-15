نقيب المحامين ينعى شهداء طلاب جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:05 مساءً - نعى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ببالغ الحزن والأسى شهداء طلاب جامعة الجلالة، الذين لقوا حتفهم إثر حادث أليم على طريق الجلالة - العين السخنة.

وتوجه علام، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان في هذا المصاب.

وتقدم نقيب المحامين عبد الحليم علام بخالص التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين لقوا حتفهم جراء هذا الحادث الأليم، متمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.