أبو الغيط: مخاوف «مصر والسودان» من تهديد الأمن المائي «مشروعة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:05 مساءً - ينشغل الكثير من القيادات السياسية بأزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، إذ تواصل إثيوبيا ضغوطها لفرض السيطرة على مياه نهر النيل، وفي هذا الصدد خرج الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وأفريقيا، وخاصة قضية الصومال الأخيرة.

أبو الغيط يوضح مطامع إثيوبيا

وأوضح أبو الغيط في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دولة إثيوبيا لديها مطامع بشأن أرض الصومال التي تحاول الانفصال عن الصومال.

وأردف أبو الغيط: «هناك مخاوف من تهديد الأمن المائي في نهر النيل من وجهة نظر مصر والسودان، وهي مخاوف مشروعة، فلا يجب أن تنفرد إثيوبيا بالتحكم في مياه نهر النيل، لأنه نهر دولي عابر للحدود وهذا موقف مصر والسودان».

إثيوبيا ترفض التفاهم مع مصر والسودان

من ناحية أخرى، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إثيوبيا ترفض التعاون والتفاهم مع مصر والسودان، وهذا هو سبب الخلاف بين الدول بشأن موقف مرور المياه في نهر النيل ووصولها إلى مصر.

ولفت أحمد أبو الغيط أيضًا إلى أنه كان هناك سعي دائم من جميع الدول لتعظيم إمكانيات نهر النيل والاستفادة منه كثروة قومية كبرى، وذلك في الفترة من عام 1980 حتي 2011.

وأكمل أبو الغيط: «ما حدث في مصر عام 2011 ودخولها في فوضى، استغلتها إثيوبيا للتصرف في نهر النيل كما يحلو لها، وقد اتخذت قرارًا في 3 أبريل 2011 ببناء السد بعد زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية»، مطالبا ببناء تجمع دولي وإقناع المجتمع الدولي بخطورة السد الأثيوبي، وضرورة أن تكون هناك قدرة تأثير مصرية - سودانية مشتركة في أزمة السد الإثيوبي، فلابد من إقناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي بخطورة السد الإثيوبي.

واختتم أحمد أبو الغيط: «نهر النيل ليس ملكا لإثيوبيا، وهناك خطورة كبيرة من بناء السد الإثيوبي تتمثل في التصرف المنفرد بنهر النيل، وأيضًا توجد خطورة أخرى تتمثل في إمكانية بناء سدود مستقبلية أو حدوث فترة جفاف بمياه النيل».