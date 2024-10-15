وزير العمل يلتقي محافظ الإسكندرية لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:05 مساءً - التقى وزير العمل محمد جبران، مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون، لمواصلة المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، لا سيما في مجالات التدريب من أجل التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار، ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل.

وبحسب بيان صحفي، يقوم الوزير جبران اليوم بزيارة إلى الإسكندرية، تتضمن جولة في معرض منتجات مراكز التدريب المهني بالمحافظة، والتابعة للوزارة، وتسليم جوائز لأوائل خريجي «برنامج تدريبي» على 5 مهن، بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، وشركاء دوليين، ومحلين.

كما يقوم بتسليم عقود عمل لذوي الهمم، لدمجهم في سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يزور الوزير جبران شركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، التي يعمل فيها 1071 عامل، ليشهد ختام فعاليات مبادرة «سلامتك تهمن» التي أطلقتها الوزارة، بمشاركة 17 شركة من داخل المحافظة، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

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