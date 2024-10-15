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وزير العمل يلتقي محافظ الإسكندرية لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» - أخبار كلمتك

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وزير العمل يلتقي محافظ الإسكندرية لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي محافظ الإسكندرية لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:05 مساءً - التقى وزير العمل محمد جبران، مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون، لمواصلة المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، لا سيما في مجالات التدريب من أجل التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار، ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل.

وزير العمل يلتقى المحافظ

وبحسب بيان صحفي، يقوم الوزير جبران اليوم بزيارة إلى الإسكندرية، تتضمن جولة في معرض منتجات مراكز التدريب المهني بالمحافظة، والتابعة للوزارة، وتسليم جوائز لأوائل خريجي «برنامج تدريبي» على 5 مهن، بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، وشركاء دوليين، ومحلين.

وزير العمل يلتقى المحافظ

كما يقوم بتسليم عقود عمل لذوي الهمم، لدمجهم في سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يزور الوزير جبران شركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، التي يعمل فيها 1071 عامل، ليشهد ختام فعاليات مبادرة «سلامتك تهمن» التي أطلقتها الوزارة، بمشاركة 17 شركة من داخل المحافظة، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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