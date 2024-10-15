انعقاد الاجتماع الـ 89 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:05 مساءً - تستعد جامعة الدول العربية، لانعقاد الاجتماع 89 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب، المقام غدا الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع، الدول التالية: «مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية القمر المتحدة، المملكة المغربية».

وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي يستمر يومين سيناقش عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومنها آخر المستجدات بشأن عقد مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه «العمران المستدام: تحديات وآمال واعدة» خلال الفترة من 17 لـ 19 ديسمبر القادم بالجزائر، واختيار موضوع شعار يوم الإسكان العربي للعام 2025، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما يناقش الاجتماع التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.

ويبحث المكتب أيضاً سبل دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار، وعرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.