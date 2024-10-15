وزير العمل يلتقى محافظ الإسكندرية ويبحثان أوجه التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - التقى وزير العمل محمد جبران،مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية،بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة،وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة

أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون،لمواصلة المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان،لا سيما في مجالات "التدريب من أجل التشغيل"،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار،ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل،وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا،خاصة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".

يقوم الوزير جبران اليوم بزيارة إلى الأسكندرية تتضمن،جولة في معرض منتجات مراكز التدريب المهني بالمحافظة،والتابعة للوزارة،و تسليم جوائز لأوائل خريجي "برنامج تدريبي" على 5 مهن،بالتعاون مع شركة "قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم"،وشركاء دوليين، ومحلين وكذلك عقود عمل لذوي همم،لدمجهم في سوق العمل،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

كما يزور الوزير جبران شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، التي يعمل فيها 1071 عامل،ليشهد ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها "الوزارة"، بمشاركة 17 شركة من داخل"المحافظة"،لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،للحفاظ على صحة العامل،وسلامة أدوات الإنتاج،وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.