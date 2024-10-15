حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 16-10-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 - 10 - 2024 حالة الطقس غدًا بـ محافظة البحيرة الثلاثاء 15-10-2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23





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