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للعبث بجغرافيا فلسطين، وزارة التربية الصهـيونية تمحو الخط الأخضر من خريطة الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

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للعبث بجغرافيا فلسطين، وزارة التربية الصهـيونية تمحو الخط الأخضر من خريطة الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

للعبث بجغرافيا فلسطين، وزارة التربية الصهـيونية تمحو الخط الأخضر من خريطة الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن وزارة التربية الصهيونية قامت بمحو الخط الأخضر، ومحو غـزة من خريطة الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن خطة مناهج جديدة للوزارة على خلفية مرور عام من حرب الإبادة في قطاع غزة، بحسب ما نشره موقع "سيحا مكوميت" العبري. 

الخط الأخضر في خريطة فلسطين 

والخط الأخضر هو خط رُسِمَ حول كامل الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال في حرب 1948 والتي تبلغ مساحتها نحو 78% من مساحة فلسطين التاريخية، والنسبة الباقية في الضفة والقطاع تشكل أقل من 22%.  


تجدر الإشارة إلى أن هذا الخط الوهمي منح للكيان الصهيوني مساحة أكبر من تلك التي أقرتها الجمعية العامة التابعة الأمم المتحدة في قرار التقسيم الصادر عام 1947، والتي أقرت لليهود بـ 57% من مساحة فلسطين، مقابل 43% للفلسطينيين. وهو القرار الذي قوبل بالرفض التام -آنذاك- من الفلسطينيين والدول العربية؛ إذ اعتبروه إجحافًا في حق الأكثرية العربية التي كانت تمثّل 67% مقابل 33% من اليهــود. 

المساعي الصهـيونية الدؤوبة لتهويد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية

وإذ يتابع ًمرصد الأزهر المساعي الصهـيونية الدؤوبة لتهويد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وطمس معالمها الأصيلة، يؤكد أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في سلسلة تزييف الوعي وطمس الحقائق للنشء الصـهـيوني، وإشارة ضمنية لما ينويه الاحتلال من إخضاع قطاع غـزة بشكل كامل إلى سلطته، والتمهيد لإعلان سيطرته –مستقبلًا- على فلسطين التاريخية بعد إخضاع الضفة.

كما يشير المرصد إلى أن الوزير الصهيوني ما كان ليقدم على خطوة كهذه إلا بعد الصمت الدولي على تدمير ما يزيد على ثلاثة أرباع القطاع المكلوم بآلة الحرب الصهـيونية الملعونة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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