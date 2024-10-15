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الرعاية الصحية: خروج 14 من مصابي حادث أتوبيس جامعة الجلالة بعد تماثلهم للشفاء - أخبار كلمتك

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الرعاية الصحية: خروج 14 من مصابي حادث أتوبيس جامعة الجلالة بعد تماثلهم للشفاء - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: خروج 14 من مصابي حادث أتوبيس جامعة الجلالة بعد تماثلهم للشفاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - استقبل مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية 36 حالة، وذلك جراء حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة- العين السخنة، وعلى الفور قامت الفرق الطبية بالمجمع بالتعامل الفوري مع المصابين.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية عن خروج  14 حالة، بعد تماثلهم للشفاء الكامل، وأوضحت: خضعت 8 حالات من المصابين  لإجراء تدخلات جراحية متنوعة، شملت جراحات "العظام، الوجه والفكين، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل" وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

ولفتت الهيئة إلى الحالات التي تخضع للعلاج الآن بمجمع السويس الطبي يبلغ عددها 22 حالة، فيما تتراوح الإصابات جراء الحادث ما بين كسور، وسحجات، وكدمات، بالإضافة إلى حالات تحتاج إلى تدخلات تجميلية بسيطة، مؤكدة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة اللحظية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

 

ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قام الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية تفقد خلالها الوضع الصحي للمصابين بمجمع السويس الطبي، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين، مقدمًا خالص التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم، ومتمنيًا الشفاء لباقى المصابين الذين يخضعون للعلاج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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