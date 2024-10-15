نقابة الأطباء: التحقيق في شكوى إهمال طبي ضد طبيب قلب شهير الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - أكد الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة، أن النقابة تلقت شكوى ضد طبيب قلب شهير يتهمه فيها أحد المرضى بالإهمال الطبي.

نقابة الأطباء: استيفاء الأوراق الخاصة بالشكوى والحصول على ملف المريض من المستشفى

وأوضح وكيل نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ"كلمتك"، أن النقابة لم تبدأ التحقيق في الشكوى حتى الآن لحين استيفاء الأوراق الخاصة بالشكوى والحصول على ملف المريض من المستشفى.

النقابة ستصدر قرار باستدعاء طبيب أمراض القلب الشهير الأسبوع المقبل

وأكد الدكتور جمال عميرة أن النقابة سوف تصدر قرارا باستدعاء طبيب أمراض القلب الشهير الأسبوع المقبل للتحقيق في الشكوى.

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