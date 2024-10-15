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لـ 4.7 مليون أسرة.. التضامن تعلن بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

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لـ 4.7 مليون أسرة.. التضامن تعلن بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

لـ 4.7 مليون أسرة.. التضامن تعلن بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:06 مساءً - قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ 4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

وبدأ المستفيدون من معاش تكافل وكرامة، الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي في بيان أن الوزارة، نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن سبق وتم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن الوزارة، شكلت غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف.

يذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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