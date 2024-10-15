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«الري» توقع مذكرة تفاهم مع نيجيريا في مجال إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

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«الري» توقع مذكرة تفاهم مع نيجيريا في مجال إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

«الري» توقع مذكرة تفاهم مع نيجيريا في مجال إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:06 مساءً - وقعت وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور هاني سويلم، مع وزارة الموارد المائية والصرف الصحي بجمهورية نيجيريا الاتحادية، برئاسة المهندس جوزيف أوتسيف، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية.

يأتي ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، والذي يعقد تحت عنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»، ويستمر حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الري: إن هذه المذكرة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم، حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، مشددا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ التي تواجه العديد من دول القارة الإفريقية.

مجالات مذكرة التفاهم بين مصر ونيجيريا

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين في مجالات: «تطوير الري، تشغيل وصيانة المنشآت المائية، مكافحة الحشائش المائية في المجاري المائية باستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية، تقنيات الري الحديث، التنبؤ بالفيضان والجفاف، إدارة مخاطر الفيضان، تكنولوجيا حصاد الأمطار، إدارة المياه الجوفية، حوكمة الموارد المائية، التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه، ومراقبة نوعية المياه، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي».

وبدأت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، أول أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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