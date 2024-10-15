موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.. يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب، عن موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 2024 - 2025، تزامنًا مع اقتراب انتهاء الشهر الأول من العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقًا لما أوضحته الوزارة الخريطة الكاملة لأيام الدارسة والإجازات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل

ويبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، خلال الأشهر القادمة، حيث أوضحت الوزارة في الخريطة الزمنية أن يوم الأحد الموافق 11 يناير 2025، أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة أن المدارس التعليمية هي من ستتولى الإعلان عن جداول الامتحانات الخاصة بمراحل النقل المختلفة، بينما ستتولى الإدارات التعليمية الإعلان عن جدول الامتحانات الخاص بالشهادة الإعدادية.

إجازة الفصل الدراسي الأول 2025 للجامعات والمدارس

كشفت الخريطة الزمنية لـ إجازة الفصل الدراسي الأول 2025 للجامعات والمدارس، ومن المقرر أن تبدأ في 25 يناير 2025، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 في المدارس

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025، أما موعد امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية التي تتبعها الوزارة خلال العام الدراسي 2024-2025، وجاءت كالآتي:

- بدء الفصل الدراسي الأول في يوم 21 من شهر سبتمبر الماضي.

- عقد اختبارات الفصل الدراسي الأول النهائية لسنوات النقل والإعدادية بداية من 11 شهر يناير القادم.

- بداية إجازة منتصف العام الدراسي في يوم 25 يناير وتنتهي اليوم السادس من شهر فبراير المقبل لعام 2025م.

- يبدأ الفصل الثاني للعام الدراسي في اليوم الثامن من شهر فبراير.

- ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني في اليوم الخامس من شهر يونيو.

- عقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل والإعدادية في اليوم الرابع والعشرين من شهر مايو 2025.

- تعقد اختبارات الدبلومات الفنية في يوم 31 من شهر مايو.

- تبدأ اختبارات شهادة الثانوية العامة في يوم 14 من شهر يونيو 2025.