مستشفى القوات المسلحة بالهايكستب تستضيف خبيرا عالميا فى جراحة المسالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالهايكستب الأستاذ الدكتور جمال غنيم (أمريكى الجنسية - خبير جراحة المسالك والسلس البولى - إيرفين - كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية) خلال المدة من 1-10/11/2024.

تستقبل المستشفى الحالات من العسكريين والمدنيين التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات الخارجية يومى ا(الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

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