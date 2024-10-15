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البناء المخالف والتعديات والصرف الصحي، أبرز شكاوى المواطنين بمراكز الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

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البناء المخالف والتعديات والصرف الصحي، أبرز شكاوى المواطنين بمراكز الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

البناء المخالف والتعديات والصرف الصحي، أبرز شكاوى المواطنين بمراكز الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن منشاة القناطر وكرداسة وابو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط للوقوف علي الشكاوي والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع الي شكواهم. 


وجاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية شكاوى تتعلق بوجود مخالفات البناء والتعديات ومطالب للمواطنين بإزالتها والحصول علي نماذج التصالح في مخالفات البناء بكرداسة ومنشأة القناطر وتطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي ورفع بؤر للمخلفات وإصلاح كسر بخط مياه بمركز ابو النمرس ووجود مخزن لتجميع الخردة بمدينة الحوامدية يستخدم اجهزة كهربائية بقدرات عالية تؤثر على التيار الكهربائي.

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بالإضافة إلى شكوى عدد من مواطني العياط بعدم الحصول علي بيان للصلاحية من المركز التكنولوجي للعياط وشكاوى مواطنين بالبدرشين من وجود تعديات بالبناء المخالف وتطهير فرع ترعه العزيزية وقد تم التعامل مع كافه المشكلات المعروضة من المواطنين وحلها علي الفور بمتابعه من رؤساء المراكز  المدن. 
 

وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر علي مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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