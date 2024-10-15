لتعزيز دور مصر الريادي.. عياد يوجِّه وفودًا من علماء دار الإفتاء للمشاركة في مؤتمرات دولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - بدأت دارُ الإفتاء المصرية تعزيز دَورها العالمي من خلال انطلاقة جديدة تعكس الدَّور الريادي المتنامي لمصر على الساحة الدولية، وهذه الانطلاقة جاءت تنفيذًا للخطة الاستراتيجية، التي وضعها الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، فور تعيينه مفتيًا للبلاد، والخطة متعددة المحاور، وتهدُف إلى دعم الدَّورين المحلي والدولي لدار الإفتاء المصرية، بما يرسِّخ ريادتها ويحقق رؤيتها العلمية والوطنية من خلال برامج ومبادرات نوعية.

كان الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، قد وجَّه بدعم وتكثيف خطط المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية، والتي بدأت فعالياتها الأسبوع الجاري من خلال مشاركة فاعلة لعلماء الدار في 4 مؤتمرات دولية كبرى في دول: روسيا، أوزبكستان، سنغافورة، وهو ما يحقق جزءًا من جهود دار الإفتاء في معالجة القضايا التي تهم المسلمين حول العالم.

وتوجَّه فضيلة المفتي إلى أوزبكستانللمشاركة في مؤتمرها الدولي، الذي يُعقد في الفترة من 15: 16 أكتوبر الجاري، بعنوان: «الإسلام دين السلام والخير» في مدينتَي «طشقند وخيوه»، ويستهدف تبادل الخبرات في الحفاظ على القيم والتقاليد الوطنية والثقافة والنقاء الديني في المجتمع، والحماية من التأثيرات الخارجية في ظروف العولمة، ودراسة متعمقة لتراث الإمام الماتريدي، تكشف ماهية تعاليم الماتريدي في مكافحة التيارات المتطرفة، وتعزز مساهمة أوزبكستان في الحضارة الإسلامية على نطاق واسع.

كما يشارك فضيلتُه فيمؤتمر آخر في جمهورية أوزبكستان في مدينة «ترمذ» بعنوان: «دَور التراث العلمي للإمام الترمذي في الحضارة الإسلامية»، في الفترة من 17: 18 أكتوبر، ويركز على مناقشة مجموعة من المحاور، منها: مدرسة الحديث في ترمذ، حياة الإمام الترمذي وتراثه العلمي، دَور الإمام الترمذي في تطوير علم الحديث، خصائص "سنن" الإمام الترمذي، وغيره من المحاور العلمية والقضايا التي تواجه المسلمين في المنطقة وكيفية التعامل معها من منظور ديني يحقق مراد الشريعة ويحفظ على المجتمعات استقرارها، وينبذ كلَّ فكر منحرف يخالف ما نصَّت عليه الشريعة السمحة التي رسَّخت لقيم السلام والعدالة واحترام الآخر والتعايش بين الجميع.

كما شاركت دار الإفتاء المصرية فيالمؤتمر الدولي حول مجتمعات النجاح 2024 ((ICCOS، والذي ينظِّمه المجلس الإسلامي السنغافوري تحت رعاية فخامة الرئيس السنغافوري في الفترة من 14: 15 أكتوبر الجاري، ويستهدف المؤتمر أن يكون منصة لمجتمعات الأقلية الإسلامية في بعض دول العالم للاستفادة من السرديات الإيجابية للمجتمعات الناجحة التي تتميز بالأخلاق الحميدة والكفاءة والمواطنة المستوحاة من نماذج التعايش السلمي، حيث أوفد فضيلة المفتي وفدًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والشيخ محمود أبو العزايم رئيس قطاع التدريب بدار الإفتاء، حيث عقد الوفد خلال المؤتمر اجتماعات متنوعة، منها: اللقاء الذي عُقد مع مفتي سنغافورة فضيلة الدكتور ناظر الدين محمد وكبار المسؤولين في المجلس الإسلامي السنغافوري، والذي ناقش تعزيز التعاون المشترك في مجال تأهيل المفتين وإعدادهم، وتبادل الخبرات في مجال إدارة المؤسسات الدينية والإفتائية.

كما أوفد فضيلة المفتي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بالدار إلى «روسيا» لتمثيل دار الإفتاء نيابةً عن مفتي الجمهورية للمشاركة في القمة الدينية الدولية، التي ستُعقد في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2024 في (الاتحاد الروسي)، للحفاظ على القيم الدينية والروحية والأخلاقية في العالم الحديث وتطوير الحوار بين الأديان، والتي تبحث جلساتها العلمية المتنوعة التحديات التي تتعلق بهذا النوع من القضايا وتحتاج إلى رؤية علمية واضحة ودقيقة، يناقشها مجموعة من العلماء والمتخصصين من دول العالم.

هذه المشاركات الدولية تأتي بالتزامن مع جهود داخلية واسعة تشمل إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية لمفتين وعلماء ودعاة من مختلف دول العالم.

وتمثِّل هذه الدورات جزءًا من الخطة الاستراتيجية لفضيلة المفتي التي تعمل على تعزيز مكانة دار الإفتاء المصرية على المستوى المحلي والدولي، وتدعم ريادتها في نشر منهجيتها في تقديم الفتاوي الرشيدة، حيث نظَّمت الدار ثلاث دورات تدريبية متخصصة لعلماء من: ماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند، الدورة الأولى: خُصِّصت للمفتين والعاملين في دُور الفتوى الماليزية، بمشاركة 33 من المتصدرين للفتوى في بلادهم، وبحضور مفتي ولاية ترنجانو داتؤ محمد صبري، ونائب مفتي ولاية نيجري سمبيلان عمران بن الدين، وتناولت الدورة منهجية الفتوى وإدارة المؤسسات الإفتائية.

كما نظَّمت دار الإفتاء دورة تدريبية لـ 90 طالبًا من طلاب تايلاند، حيث ركَّزت الدورة على منهجية الفتوى ومكافحة الفكر المتطرف، فضلًا عن دورة أخرى حول منهجية الفتوى لمجموعة من المتخصصين من علماء دولة إندونيسيا بالتنسيق مع سفارة إندونيسيا في مصر.

شارك في هذه الدورات كوكبة من علماء الأزهر والإفتاء، أبرزهم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الديار، ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ. د.شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأ. د.علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، وأ. د.عباس شومان، وكيل الأزهر السابق.. .وغيرهم.