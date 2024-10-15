الإسكان تعلن تشغيل 100 كم بـ مشروع ازدواج طريق «سيوة - مطروح» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - تواصل الدولة جهودها لتطوير المشروعات السكنية والنقل، إذ أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أنه تم تشغيل مسافة 100 كم بمشروع ازدواج طريق سيوة/مطروح، من 50 كم حتى 150 كم في الاتجاه من سيوه إلى مطروح، مع إضاءة جميع التقاطعات بالطاقة الشمسية، وتجهيز الطريق لسير جميع أنواع العربات والشاحنات، وجار العمل بباقي قطاعات الطريق، والذي يبلغ طوله الإجمالي 300 كم، وتم تقسيمه إلى 6 قطاعات بطول 50 كم للقطاع.

مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح

وأوضح الوزير، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، هو أول الطرق الخرسانية بالمنطقة الشمالية الغربية لتحمل أوزان الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة إلى مدينة مطروح، وإطالة العمر الافتراضي للطريق، وزيادة معدلات الأمان، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول، ويمر بمثلث التنمية «بئر النص - الجارة - سيوة»، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎلي ﺍﻟﻐﺭبي، ويهدف لزيادة كفاءة الطريق، وتخفيض الحوادث، واستيعاب الزيادة في الحمولات والحركة المرورية.

أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح

وأشار إلى أن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تكمن في تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالي الغربي، حيث يربط بين واحة سيوة والطريق الدولي الساحلي، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ «الدخيلة والإسكندرية» شرقا، وإلى ليبيا وشمال إفريقيا غربا، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة.

كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، مضيفا أن الطريق يخدم بشكل رئيسي مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية، واستصلاح الأراضي الزراعية بنطاق مدينة سيوة.