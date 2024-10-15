المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك

مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي - أخبار كلمتك

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الإسكان تعلن تشغيل 100 كم بـ مشروع ازدواج طريق «سيوة - مطروح» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الإسكان تعلن تشغيل 100 كم بـ مشروع ازدواج طريق «سيوة - مطروح» - أخبار كلمتك

الإسكان تعلن تشغيل 100 كم بـ مشروع ازدواج طريق «سيوة - مطروح» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - تواصل الدولة جهودها لتطوير المشروعات السكنية والنقل، إذ أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أنه تم تشغيل مسافة 100 كم بمشروع ازدواج طريق سيوة/مطروح، من 50 كم حتى 150 كم في الاتجاه من سيوه إلى مطروح، مع إضاءة جميع التقاطعات بالطاقة الشمسية، وتجهيز الطريق لسير جميع أنواع العربات والشاحنات، وجار العمل بباقي قطاعات الطريق، والذي يبلغ طوله الإجمالي 300 كم، وتم تقسيمه إلى 6 قطاعات بطول 50 كم للقطاع.

مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح

وأوضح الوزير، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، هو أول الطرق الخرسانية بالمنطقة الشمالية الغربية لتحمل أوزان الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة إلى مدينة مطروح، وإطالة العمر الافتراضي للطريق، وزيادة معدلات الأمان، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول، ويمر بمثلث التنمية «بئر النص - الجارة - سيوة»، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎلي ﺍﻟﻐﺭبي، ويهدف لزيادة كفاءة الطريق، وتخفيض الحوادث، واستيعاب الزيادة في الحمولات والحركة المرورية.

أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح

وأشار إلى أن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تكمن في تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالي الغربي، حيث يربط بين واحة سيوة والطريق الدولي الساحلي، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ «الدخيلة والإسكندرية» شرقا، وإلى ليبيا وشمال إفريقيا غربا، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة.

كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، مضيفا أن الطريق يخدم بشكل رئيسي مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية، واستصلاح الأراضي الزراعية بنطاق مدينة سيوة.

اقرأ أيضاً
وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تنفذها شركة بتروجيت بالعلمين الجديدة

وزيرا الإسكان والتعليم يتابعان موقف إدارة وتشغيل المنظومة التعليمية بالمدن الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط والأوراق وموعد الطرح

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق