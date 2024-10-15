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أمين البحوث الإسلامية يناقش مع واعظات الأزهر سبل تجديد الخطاب الديني - أخبار كلمتك

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أمين البحوث الإسلامية يناقش مع واعظات الأزهر سبل تجديد الخطاب الديني - أخبار كلمتك

أمين البحوث الإسلامية يناقش مع واعظات الأزهر سبل تجديد الخطاب الديني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - التقى الدكتور محمد الجندي، أمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بـ واعظات الأزهر الشريف، أمس الإثنين، ويعتبر هذا اللقاء الأول عقب توليه منصب الأمين العام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا الحيويَّة التي تهمُّ العمل الدَّعوي، أبرزها: سُبُل تطوير الخطاب الدِّيني وتكييفه مع المتغيِّرات المعاصرة، وتقديم رؤية جديدة لبناء الإنسان.

وأكد الدكتور الجندي أن واعظات الأزهر، لهم دَّور فاعل في تحقيق التجديد المنشود في الخطاب الدِّيني، وجعله أكثر قُربًا من الشباب وملبيًا لتطلُّعاتهم.

أمين مجمع البحوث الإسلامية يلتقي واعظات الأزهر
أمين مجمع البحوث الإسلامية يلتقي واعظات الأزهر

وأشار الأمين العام إلى دَعْم مجمع البحوث الإسلامية لواعظات الأزهر وفَتْح آفاق جديدة لهنَّ في العمل الدَّعوي، وعَقْد البرامج التدريبية لتطوير المهارات اللازمة للواعظات، وتمكينهنَّ من القيام بدورهنَّ على أكمل وجه.

من جانبها، قدَّمت الدكتورة إلهام شاهين الشُّكرَ للدكتور محمد الجندي، على دعم فضيلته الكبير لواعظات الأزهر، لافتةً إلى أنهنَّ يسعين جاهداتٍ لتقديم نموذج إسلامي متسامح وعصري، يلبِّي احتياجات المجتمع، ويواجه التَّحديات المعاصرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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