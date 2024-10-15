المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك

مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي - أخبار كلمتك

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الصحة: إغلاق عدد من المنشآت الطبية المخالفة لاشتراطات التراخيص بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الصحة: إغلاق عدد من المنشآت الطبية المخالفة لاشتراطات التراخيص بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

الصحة: إغلاق عدد من المنشآت الطبية المخالفة لاشتراطات التراخيص بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:55 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استكمال المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  الصحة والسكان، وذلك سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

 

تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة الاسماعيلية، تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسماعيلية، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بوزارة الداخلية للمرور على المنشات الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص.

 

المرور على مستشفى دار الشفاء وتم إصدار قرار بالغلق

 

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة قامت بالمرور على مستشفى دار الشفاء وتم إصدار قرار بالغلق، والمرور على مستشفى مجمع الزهراء الإسلامي وتم إصدار قرار غلق لعدد من الأقسام داخل المستشفى منها "عيادة الأسنان والمعمل وجناح العمليات"، كما تم توجيه إنذار بتلافي المخالفات التي تم رصدها خلال المرور في مدة زمنية لا تتجاوز الـ 15 يومًا،

وتابع أنه تم المرور على مستشفى الخير والبركة، حيث تم رصد عدد من المخالفات وتوجيه إنذار بتلافيها خلال شهر، كما تم المرور على مركز الهدى للعلاج الطبيعي والتأهيل، ومركز تبارك للنساء والتوليد وتم إصدار قرار بغلقهما، مشيرًا الى أن المخالفات التى رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، وجود عدد من الأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، تواجد عمالة غير مؤهلة).

 

وأكد "زكي" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق