قروض للزواج ومنح لأصحاب الأمراض، أبرز خدمات النقابة العامة لمعلمي الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:50 صباحاً - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن النقابة العامة للمعلمين، برئاسة نقيب المعلمين خلف الزناتي، تبذل جهودا مضنية لمساعدة المعلمين وتوفير خدمات في ظل ضعف الموارد، ويأتي ذلك على النحو التالي:

زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 42 ألف جنيه

زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 42 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2024، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلي، بعد أن كانت 37 ألف جنيه خلال عام 2023، وتعد هذه هي الزيادة التاسعة.

وكان مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، قد أجرى دراسة إكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالي، الذى قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 حيث كانت قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيه، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018.

وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية إلى مبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022، ثم 37 ألف جنيه في عام 2023، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الحالي إلى 42 ألف جنيه.

منح مالية لأصحاب الأمراض المستعصية تبلغ 120 مليون جنيه

كما وافقت الجمعية العمومية على الاعتمادات المالية المخصصة لأصحاب الأمراض المستعصية كمنح مالية لهم، والتي تبلغ 120 مليون جنيه، وهى أمراض "السرطان - استئصال الكلي - الروماتويد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة".

وقد تم استحداث 3 أمراض أخرى، وهي: "الشلل الرعاش – الذئبة الحمراء – التصلب المتعدد"، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه بحد أقصى للعضو، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي، وتقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته ويكون ذلك أثناء الخدمة.

زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن إلى 200 مليون جنيه

ووافقت الجمعية العمومية أيضًا على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 200 مليون جنيه بدلًا من 150 مليون جنيه سنويًا اعتبارًا من 1 يناير 2024، حيث تمت الموافقة على زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى ٢٠ ألف جنيه بدلًا من ١٥ ألف جنيه، وتسدد على ٦٠ شهرًا بدون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي “ثانوي عام”، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة 15 ألف جنيهًا بدلًا من ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهرًا دون فوائد، وذلك بدءًا من شهر أكتوبر الجاري.



دعم رحلات العمرة بـ 15 مليون جنيه

ووافقت الجمعية العمومية على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم رحلات العمرة لتصبح حاليًا 15 مليون جنيه بدلًا من 6 ملايين في عام 2023، على أن يتم دعم رحلات العمرة في الـ "3 مستويات" بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق زمالة المعلمين"، أن إجمالي ما تم صرفه على الميزة التأمينية منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغ 7 مليارات و577 مليون جنيه، وإجمالي ما تم صرفه على الأمراض المستعصية بلغ 221 مليون جنيه، وللوفاة بحادث تم صرف ما يقرب من 5 ملايين جنيه، حيث أنه في حالة الوفاة بحادث لا قدر الله، يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثة العضو، بالإضافة إلى الميزة التأمينية.



القروض الميسرة

إلى جانب قرض الزواج الحسن فقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا الشأن ما يزيد عن 323 مليون جنيهًا، فضلًا عن قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليون جنيه، وتم صرف مبالغ للعمرة بإجمالي يزيد عن 11 مليون جنيه.

وتشير هذه الأرقام إلى الدور الفعال والجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي لتعظيم موارد الصندوق وزيادة استثماراته، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أعضاء الصندوق من خلال توفير المزيد من الدعم المالي وتقديم العديد من الخدمات المتميزة لهم.

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