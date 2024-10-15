بدوي يبحث مع وزير الطاقة اليوناني التعاون في نقل وتخزين الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:50 صباحاً - استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والبيئة اليونانية وذلك لبحث فتح آفاق تعاون جديدة في مجال الطاقة.

وأكد الوزيران تضافر جهود البلدين لفتح أفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، ويشمل ذلك بحث سبل إقامة تعاون وشراكة بين مصر واليونان في مجال التقاط وتخزين الكربون CCS ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر في إطار الربط الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة بما يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية والإستراتيجية المشتركة.

واستعرض اللقاء المقومات الاستثمارية والبنية التحتية في كلا البلدين والخطوات اللازمة لتهيئة المناخ لإقامة مشروعات شراكة استراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.

وشدد المهندس كريم بدوي على ضرورة العمل بين مصر واليونان على وضع خارطة طريق واضحة بما يمكنهما من إقامة تعاون فعال في مجال التقاط وتخزين الكربون ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، استكمالا لخطوات التعاون الهامة في مجال الغاز الطبيعي التي جرت بين شركة إيجاس المصرية وكوبيلوزوس اليونانية.

وفي هذا الصدد أكد الجانبان العمل علي دراسة توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال التقاط وتخزين الكربون، وأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وما يتعلق بالجوانب التنظيمية.

ولفت وزير البترول إلى أن مصر واليونان في مرحلة جديدة من التعاون البناء في مجال الطاقة، والذي يتسم بالتنوع والاعتماد على الطاقات منخفضة الكربون في إطار العمل على إقامة ممر للطاقة بين البلدين.

ومن جانبه أكد وزير البيئة والطاقة اليوناني أن مصر تمتاز بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتي تسهم في إنجاح هذا التعاون، لافتًا إلى ما اتخذته اليونان من خطوات لدعم وتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة لديها وخاصة تطوير المحطة العائمة الكسندروبوليس FSRU لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية والتي تم تطويرها من أجل التصدير الخارجي إلى جانب خدمة الاستهلاك المحلي، كما تعمل على بناء قدراتها في المجالات الجديدة، مشيرا إلى أن الربط بين الدولتين سيفتح مجال أكبر للتعاون في مشروعات مستقبلية للطاقة.

وأكد الوزيران أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم مشروعات الشراكة المستهدفة في مجال الطاقة والتقاط وتخزين الكربون والهيدروجين الأخضر.

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