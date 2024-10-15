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الصحة تغلق عدد من المنشآت الطبية المخالفة لاشتراطات التراخيص بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

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الصحة تغلق عدد من المنشآت الطبية المخالفة لاشتراطات التراخيص بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

الصحة تغلق عدد من المنشآت الطبية المخالفة لاشتراطات التراخيص بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:43 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استكمال المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة الإسماعيلية، تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسماعيلية، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بوزارة الداخلية للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة قامت بالمرور على مستشفى دار الشفاء وتم إصدار قرار بالغلق، والمرور على مستشفى مجمع الزهراء الإسلامي وتم إصدار قرار غلق لعدد من الأقسام داخل المستشفى منها "عيادة الأسنان والمعمل وجناح العمليات"، كما تم توجيه إنذار بتلافي المخالفات التي تم رصدها خلال المرور في مدة زمنية لا تتجاوز الـ 15 يوماً،

وتابع أنه تم المرور على مستشفى الخير والبركة، حيث تم رصد عدد من المخالفات وتوجيه إنذار بتلافيها خلال شهر، كما تم المرور على مركز الهدى للعلاج الطبيعي والتأهيل، ومركز تبارك للنساء والتوليد وتم إصدار قرار بغلقهما، مشيرًا الى أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، وجود عدد من الأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، تواجد عمالة غير مؤهلة).

وأكد "زكي" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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