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وزير الثقافة يفتتح معرض تواصل الأجيال بمتحف محمد محمود خليل (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يفتتح معرض تواصل الأجيال بمتحف محمد محمود خليل (صور) - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يفتتح معرض تواصل الأجيال بمتحف محمد محمود خليل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً -  افتتح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، معرضًا فنيًا جديدًا بعنوان "تواصل الأجيال" للفنان التشكيلي المعروف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وأستاذه الراحل الفنان حسين الجبالي. 

يقام المعرض في قاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

معرض "تواصل الأجيال"  الجبالي وقنديل

يهدف المعرض إلى إبراز التواصل الفني بين الأجيال من خلال أعمال الفنانين المتميزين الجبالي وقنديل، حيث يقدم رؤية فنية فريدة تجمع بين الخبرة والتجديد. ويعتبر المعرض منصة للتفاعل بين الأجيال المختلفة من الفنانين، بهدف تسليط الضوء على التراث الفني ومناقشة التأثير المتبادل بين الخبرات المتنوعة.

 

وأوضح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن معرض "تواصل" يأتي ضمن استراتيجية القطاع لتجديد المحتوى الفني المقدم في قاعة أفق.

 وأضاف أن القطاع حرص على تعيين قوميسير ذي خبرة لكل معرض لضمان تقديم أعلى مستوى في الطرح والعرض، حيث تم اختيار الفنان تامر عاصم كقوميسير لهذا المعرض.

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ويجسد المعرض فكرة تواصل الأجيال من خلال عرض أعمال الفنان الراحل حسين الجبالي، أحد رواد فن الحفر في مصر، إلى جانب أعمال تلميذه الدكتور السيد قنديل، ويهدف هذا التناغم الفني إلى إبراز دور الأستاذ والقدوة، وكيفية استمرار مسيرة الإبداع والعطاء عبر الأجيال.

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل حسين الجبالي (1934-2014) كان أحد أبرز الفنانين التشكيليين في مصر، حيث شغل منصب نقيب الفنانين التشكيليين لفترة طويلة، وساهم بشكل كبير في تطوير تعليم الفنون في مصر من خلال عمله في العديد من الكليات والمعاهد الفنية.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم الجمعة. ويعد هذا المعرض فرصة ثمينة لمحبي الفن والثقافة للاطلاع على إبداعات تجسد التناغم بين الأجيال الفنية المختلفة، وتعكس الثراء الثقافي المصري المعاصر.

حضر حفل الافتتاح لفيف من الفنانين والشخصيات العامة، مما يؤكد على أهمية هذا الحدث الفني في المشهد الثقافي المصري.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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