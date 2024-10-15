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الزراعة: مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة زراعة الأرز على مستوى العالم - أخبار كلمتك

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الزراعة: مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة زراعة الأرز على مستوى العالم - أخبار كلمتك

الزراعة: مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة زراعة الأرز على مستوى العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - صرح الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز السوبر بوزارة الزراعة اليوم الثلاثاء أن مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة زراعة الأرز على مستوى العالم.

وأكد موافي للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري «إن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات جادة في زراعة الأرز البسمتي منذ عام 2001، وذلك بالتعاون مع مركز الأبحاث الهندي أي أر أي والمعهد الدولي لبحوث الأرز لبناء القدرات في مجال زراعة سلالات أرز أكثر تكيفا نظرا لزيادة حجم تكلفة الاستيراد من الخارج التي تجاوزت 200 مليون دولار سنويا».

وأوضح حمدي موافي أن الأرز البسمتي المصري حاليا تفوق على الأصناف الهندية والباكستانية في الإنتاجية، حيث وصلت إنتاجية هذه الدول 5.2 طن للفدان، في حين وصلت إنتاجية الأزر المصري لـ 4 أطنان للفدان والهجين لأكثر من 5.5 للفدان الواحد.

وقال الدكتور موافي إن مصر نجحت في تحقيق أكبر إنجاز بتسجيل أصناف جديدة من الأرز الأعلى في الجودة على مستوى العالم بإنتاجية أكبر واستهلاك مياه أقل، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض من محصول الأرز الأبيض، موضحًا أن مصر تنتج 5.6 مليون طن أرز شعير و أكثر من 5.4 مليون طن من الأرز الأبيض، مما يفوق حجم الاستهلاك الذي يقدر بـ 3.3 مليون طن، مشددًا على أن هناك حاجة إلى 100 ألف فدان لزراعة المزيد من الأرز البسمتي داخل مصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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