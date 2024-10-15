بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية لطلاب الأزهر، وهذا رابط التسجيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - أعلنت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالأزهر، بدء مرحلة التسجيل الإلكتروني والتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية - جامعة الأزهر" طلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة)"، بناء على توجيهات رئيس جامعة الأزهر.

تنسيق المرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر

تقرر بدء مرحلة التقدم والتسجيل الإلكتروني للالتحاق والقبول بالمدن الجامعية - جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلي، لطلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية / المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة، وذلك في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 2024/10/15 وحتى يوم السبت الموافق 2024/10/26.

ويتم التسجيل الإلكتروني من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر والتسجيل متاح لطلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة ويراعى تسجيل البيانات بدقة " اسم الطالب خماسي / أسم ولى الأمر رباعي / الرقم القومي / الكلية / الفرقة / التقدير.. إلخ "، مع التأكد من الكلية المرشح لها الطالب وطبقا لبطاقة الترشيح من مكتب تنسيق القبول جامعة الأزهر، وحال عدم صحة البيانات المدونة بمعرفة الطالب / الطالبة "يسقط حقه بالسكن الجامعي طبقا للائحة المدن الجامعية".



وتم إتاحة التسجيل الإلكتروني للتنسيق بالقبول بالمدن الجامعية وتفاصيل التقدم من خلال موقع خدمات الجامعة على هذا الرابط

التسجيل متاح للطلاب والطالبات المستجدين ثانوية أزهرية، ولطلاب وطالبات سنوات النقل مختلف الكليات المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة.

وأهابت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بكافة الطلاب والطالبات بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع خدمات الجامعية " التسكين متاح فقط للمتقدمين إلكترونيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.