حالة الطقس الآن.. بيان بـ درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - حالة الطقس الآن.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن في مصر، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حالة الطقس الآن

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وتسجل الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية 27 درجة بينما الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة.

الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، لافتة إلى أن البلاد ستشهد بداية من اليوم الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

حالة الطقس الآن في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الآن في مصر، ليسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت بوجود نشاط للرياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء والشعور بنسمات الهواء الباردة.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته ستكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 30 22 العاصمة الإدارية 31 21 6 أكتوبر 31 21 بنها 30 22 دمنهور 30 21 وادي النطرون 29 22 كفر الشيخ 29 21 المنصورة 29 21 الزقازيق 30 22 شبين الكوم 29 21 طنطا 28 20 دمياط 29 23 بورسعيد 30 23 الإسماعيلية 31 20 السويس 30 22 العريش 29 19 رفح 28 18 رأس سدر 33 24 نخل 32 14 كاترين 28 13 الطور 31 22 طابا 30 23 شرم الشيخ 35 25 الإسكندرية 29 21 العلمين 28 20 مطروح 27 20 السلوم 28 19 سيوة 30 20 رأس غارب 33 23 الغردقة 35 24 سفاجا 34 23 مرسى علم 35 24 شلاتين 33 25 حلايب 30 24 أبو رماد 32 24 رأس حدربة 33 23 الفيوم 31 21 بني سويف 31 20 المنيا 32 19 أسيوط 33 20 سوهاج 34 21 قنا 38 22 الأقصر 38 21 أسوان 39 24 الوادي الجديد 38 23 أبو سمبل 39 22