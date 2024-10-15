وزير التعليم يتابع انتظام العام الدراسي بمدارس المنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، على متابعة انتظام العملية التعليمة بعدد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تفقد الوزير ومحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام العام الدراسي، رافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

هذا ويبلغ إجمالي عدد المدارس بمحافظة المنوفية 2688 مدرسة، كما يبلغ إجمالي عدد الطلاب 1077466 طالبا وطالبة.

واستهل وزير التربية والتعليم والمحافظ جولتهما التفقدية بزيارة مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، حيث استمعا من مدير المدرسة لآليات خفض الكثافات بالفصول، وكذا آليات سير العملية التعليمية في المدرسة، وحضر الوزير والمحافظ طابور الصباح بالمدرسة، كما تفقدا قاعات رياض الأطفال وعددا من فصول المرحلة الابتدائية.

وحرص الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وكذا متابعة مستوى الطلاب وأدائهم في القراءة، وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "الشهيد علاء محمد الدسوقي الثانوية المطورة بنات للغات" التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتي تضم 950 طالبة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة، وأجريا حوارًا مع الطالبات حول تطلعاتهم في المستقبل، حيث وجه الوزير الطالبات بالبحث عن أهم الوظائف في المستقبل والذي سيشهد استحداث وظائف جديدة متعلقة بدراسة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وخلال متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات، أشاد الوزير بمعلمي مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لأدائهما المتميز مع الطالبات والمتابعة الجيدة لهن.

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتي تضم 1097 طالبا وطالبة، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، ومتابعة كراسات الحصة والواجب، فضلا عن حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب في القراءة.