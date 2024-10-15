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تداول 17 ألف طن بضائع و866 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 17 ألف طن بضائع و866 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 17 ألف طن بضائع و866 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و866 شاحنة و150 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 380 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 486 شاحنة و25 سيارة. 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة.

 كما تم تداول 3600 طن بضائع و٣٥٠ شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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