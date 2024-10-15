تداول 17 ألف طن بضائع و866 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و866 شاحنة و150 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 380 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 486 شاحنة و25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة.

كما تم تداول 3600 طن بضائع و٣٥٠ شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا.



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