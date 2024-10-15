وزير التعليم يتابع أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - حرصا على متابعة المنظومة التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام العام الدراسي.

وزير التربية والتعليم في جولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة المنوفية لمتابعة انتظام العام الدراسي

ورافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وزير التعليم ومحافظ المنوفية يستهلان زيارتهما بمدارس "قويسنا الرسمية المتميزة" و"الشهيد علاء محمد الدسوقى الثانوية بنات" و"مصطفى كامل الابتدائية"

ويبلغ إجمالي عدد المدارس بمحافظة المنوفية ٢٦٨٨ مدرسة، كما يبلغ إجمالى عدد الطلاب ١٠٧٧٤٦٦ طالبا وطالبة.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما التفقدية بزيارة مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، حيث استمعا من مدير المدرسة لآليات خفض الكثافات بالفصول، وكذا آليات سير العملية التعليمية فى المدرسة.

وحضر الوزير والمحافظ طابور الصباح فى المدرسة، كما تفقد قاعات رياض الأطفال وعدد من فصول المرحلة الابتدائية.

وحرص الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وكذا متابعة مستوى الطلاب وأدائهم فى القراءة.

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "الشهيد علاء محمد الدسوقى الثانوية المطورة بنات للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتى تضم عدد ٩٥٠ طالبة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة، وأجريا حوارًا مع الطالبات حول تطلعاتهم فى المستقبل، حيث وجه وزير التربية والتعليم الطالبات بالبحث عن أهم الوظائف فى المستقبل والذي سيشهد استحداث وظائف جديدة متعلقة بدراسة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وخلال متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات، أشاد الوزير بمعلمى مادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية لأدائهما المتميز مع الطالبات والمتابعة الجيدة لهن.

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتى تضم ١٠٩٧ طالبا وطالبة، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، ومتابعة كراسات الحصة والواجب، فضلا عن حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة.

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