قبل بدء التشغيل التجريبي غدا، التفاصيل الكاملة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - انتهت هيئة المتحف المصري الكبير، من استعداداتها لافتتاح عدد جديد من قاعات العرض أمام الزائرين غدا الأربعاء، وذلك لأول مرة ضمن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير لقاعات العرض أمام الزائرين.

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

وتتضمن الافتتاحات الجديدة المقرر افتتاحها أمام الزيارة بـالمتحف المصري الكبير غد الأربعاء، قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة، وذلك بهدف اختبار تقديم الخدمات للزائرين بالمتحف.

افتتاح قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير

ومن المقرر أن يشمل سيناريو الزيارة بعد افتتاح المناطق الجديدة كل من البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية بالاضافة الي القاعات الجديدة والتي سيتم افتتاحها بإجمالي 12 قاعة العرض الرئيسي.



وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن التخطيط لاستقبال 4000 آلاف زائر يوميًا، وذلك خلال فترات الزيارة المقررة بالمتحف والممتدة ل 6 فترات من الساعة العاشرة صباحا وحتي 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الأجانب للزيارة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي 1000 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن من الأجانب الزائرين 500 جنيه.

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الزيارة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تذاكر الأجانب والعرب المقيمين 500 جنيه للمواطنين العاديين، و250 جنيها للطلاب والأطفال، ويمكن للزائرين حجز تذاكر الدخول من هناااا .

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات

المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد

مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)

أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.

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