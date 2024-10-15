التقديم أونلاين، وزارة العمل تعلن عن 225 وظيفة شاغرة للخريجين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الآن في إحدى شركات القطاع الخاص على مِهن: خدمة عملاء، ومتلقى طلبات، وأمن إداري، وطهي أسماك، وكاشير، وخباز بلدى، وحلوانى شرقى وغربى، وأمين مخازن، ومنسق ممرات، وطباخين.

وفرص العمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 40 سنة، برواتب تبدأ من 6000 جنيه، وحتى 9000 جنيه، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات، داخل فروع مصر وخارجها.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من لقاء وزير العمل محمد جبران، مع وفدِ من إدارة "الشركة"، برئاسة حذيفة القرشي المدير الإقليمي، وحضور: وائل محمد مدير الفروع، ومحمد فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد حمزة رئيس قسم الموارد البشرية، والاتفاق على توفير 2000 فرصة عمل على مراحل، تزامنا مع توسعات الشركة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص "أونلاين" من خلال الدخول على الرابط الإلكترونى من هنا.

وقالت إن الفرص والأعداد المتاحة هي: 40 فرد أمن، و30 كاشير، و10 متخصصين في طهي الأسماك، و5 خدمة عملاء، و40 متلقى طلبات، و15 خباز بلدى، و10 حلوانى شرقى وغربى، و15 أمين مخازن، و50 منسق ممرات، و10 طباخ.

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