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قرار عاجل من التعليم بشأن المصروفات الدراسية للطلاب الأيتام - أخبار كلمتك

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قرار عاجل من التعليم بشأن المصروفات الدراسية للطلاب الأيتام - أخبار كلمتك

قرار عاجل من التعليم بشأن المصروفات الدراسية للطلاب الأيتام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً -  أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المدارس بشأن إعفاء الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

 

إعفاء الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية 

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب، أنه تم  إقرار إعفاء الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية سواء كانت وفاة الأب قبل الالتحاق بالمدرسة أو أثناء وجود الطالب بالمدرسة، مشددة على أن قرار إعفاء الطالب اليتيم من المصروفات الدراسية، سيطبق بعد اجراء بحث اجتماعي للطالب بمعرفة توجيه التربية الاجتماعية.
 

العام الدراسي الجديد 2025

 وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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