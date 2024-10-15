قرار عاجل من التعليم بشأن المصروفات الدراسية للطلاب الأيتام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المدارس بشأن إعفاء الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

إعفاء الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب، أنه تم إقرار إعفاء الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية سواء كانت وفاة الأب قبل الالتحاق بالمدرسة أو أثناء وجود الطالب بالمدرسة، مشددة على أن قرار إعفاء الطالب اليتيم من المصروفات الدراسية، سيطبق بعد اجراء بحث اجتماعي للطالب بمعرفة توجيه التربية الاجتماعية.



العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.