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الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة إلى 33 مصابا و12 حالة وفاة - أخبار كلمتك

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الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة إلى 33 مصابا و12 حالة وفاة - أخبار كلمتك

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة إلى 33 مصابا و12 حالة وفاة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، إلى 33 مصابًا إضافة إلى 12 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، في ما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، الذي وصل إلى المجمع الطبي، بتكليف من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وتقدم الدكتور خالد عبد الغفار، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا التنسيق التام مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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