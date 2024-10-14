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كامل الوزير: إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا وتحويله إلى النيابة العامة - أخبار كلمتك

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كامل الوزير: إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا وتحويله إلى النيابة العامة - أخبار كلمتك

كامل الوزير: إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا وتحويله إلى النيابة العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:10 مساءً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا، اليوم، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا، وأكد الوزير أن الحادث قد أصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر أو من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب، مؤكدا على إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وشدد الوزير على رؤساء المناطق و قيادات الهيئة بالتفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الأبراج والمشروعات، مع التأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والأمان لمسير القطارات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كامل الوزير: إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا وتحويله إلى النيابة العامة

والضرب بيد من حديد على كل مخطئ ومتهاون في حق المواطنين

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير علي أهمية المرور على كافه المشروعات بشكل دوري ومستمر وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفة والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامه التشغيل مشددا على أنه لا تسامح مع أي تراخي او عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كما قام الفريق مهندس كامل الوزير بعقد لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد علي ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC مستعرضاً إجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار

وزير النقل: على الجميع أن يتسابق للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى مهمات ومعدات السكك الحديدية المملوكة للشعب

أي موظف سيثبت تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة)

كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث، إن حياة كل مواطن مصري أمانة في أعناقنا جميعاً مضيفاً أنه لا تسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الأضرار بحياة المواطنين، حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية، مؤكدا على إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الإعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب مشيرا إلى أنه على الكل أن يتسابق في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة، خاصة وأن هذه الجرارات والعربات مملوكة للشعب، مضيفا أن أي موظف سيثبت تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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