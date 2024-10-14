وفاة طالب الصيدلة محمد شعيب في حادث أتوبيس جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:40 مساءً - أثار خبر وفاة الطالب محمد شعيب، طالب كلية الصيدلة بجامعة الجلالة، في حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مؤخرًا على طريق الجلالة، مشاعر الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة للطالب الراحل، معربين عن حزنهم العميق لفقدانه.

يذكر أن الحادث المأساوي الذي وقع على طريق الجلالة أسفر عن وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة وإصابة آخرين، مما أثار حزنًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والمجتمع المصري بأسره.

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، بالعزاء لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين لقوا مصرعهم مساء اليوم، إثر انقلاب الأتوبيس الذي كان يقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقالت الجامعة في بيان لها إن الجامعة إذ تُعرب عن خالص تعازيها في وفاة أبنائها الطلاب الـ 7، تؤكد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المُصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وتم نقل الطلاب المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي، حيث أسفر الحادث عن وفاة وإصابة عدد من الطلاب.

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