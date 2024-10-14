الصحة: نقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الجلالة إلى مجمع السويس الطبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:40 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان نقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس في طريق العين السخنة إلى مجمع السويس الطبي



ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار توفير الرعاية الصحية لمصابي حادث أتوبيس في طريق العين السخنة وكلف نائبه بالتوجه لمجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا.

كما وجه وزير الصحة هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي والطوارئ لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين.

وقالت الوزارة إن هيئة الإسعاف المصرية قامت بالدفع بـ 24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 25 مصابا، إلى جانب 7 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.