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الصحة: نقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الجلالة إلى مجمع السويس الطبي - أخبار كلمتك

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الصحة: نقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الجلالة إلى مجمع السويس الطبي - أخبار كلمتك

الصحة: نقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الجلالة إلى مجمع السويس الطبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:40 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان نقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس في طريق العين السخنة  إلى مجمع السويس الطبي 


ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار  توفير الرعاية الصحية لمصابي حادث أتوبيس في طريق العين السخنة وكلف نائبه بالتوجه لمجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا.

 

كما وجه وزير الصحة  هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي  والطوارئ لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين.

 

وقالت الوزارة إن هيئة الإسعاف المصرية قامت بالدفع بـ 24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 25 مصابا، إلى جانب 7 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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