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غدا.. د.محمد أبو هاشم يشرح «الشمائل المحمدية» في مجلس علمي بـ مشيخة الطرق الصوفية - أخبار كلمتك

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غدا.. د.محمد أبو هاشم يشرح «الشمائل المحمدية» في مجلس علمي بـ مشيخة الطرق الصوفية - أخبار كلمتك

غدا.. د.محمد أبو هاشم يشرح «الشمائل المحمدية» في مجلس علمي بـ مشيخة الطرق الصوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - يواصل فضيلة الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، سلسلة «المجالس العلمية» التي يشرح فيها أمهات الكتب الشرعية.

ويشرح فضيلة الدكتور محمد محمود أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، خلال المجلس العلمي الذي يعقد في الرابعة عصر غد الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي، ويُمنح الحاضرون للمجلس على إجازة بالكتاب.

المجالس الحديثية

تُعقد المجالس الحديثية، تحت رعاية مشيخة الطرق الصوفية، وداخل مقر المشيخة بحي الدراسة أمام قسم الجمالية بالقاهرة، وذلك في إطار مساعي المشيخة لنشر العلوم الشرعية بين المنتسبين للطرق الصوفية وجموع المسلمين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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