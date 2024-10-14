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2 مليون و100 ألف عدد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

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2 مليون و100 ألف عدد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

2 مليون و100 ألف عدد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:08 مساءً - نقل المترو، أكثر من 2 مليون راكب و100 ألف راكب على متن الخطوط الثلاثة، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وتابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة المحطات، وعقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة للعام الدراسي. 

بالأرقام أعداد ركاب المترو 

وقام المهندس خالد صبرة  رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق بمتابعة حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها إن وجدت.

وشدد صبرة  على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ 24 ساعة الماضية

ومن ناحية أخرى، بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ  24 ساعة الماضية  2 مليون و100 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من  خطوط المترو.

حيث بلغ أعداد ركاب الخط الأول مليون 100 ألف راكب والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب، سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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